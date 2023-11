Allerheiligen: Gräbersegnungen in Kärntner Pfarren im Überblick

Das Hochfest Allerheiligen am 1. November ist liturgisch nicht primär ein Tag des Totengedenkens. „Es wird vielmehr das neue Leben in ewiger Glückseligkeit gefeiert, in das die von der Kirche heiliggesprochenen Frauen und Männer bereits gelangt und zu dem auch alle Menschen berufen sind“, weiß die Katholische Kirche. Das Allerheiligenfest ist vom Glauben geprägt, dass Menschen nach ihrem Tod ihre Vollendung bei Gott erreicht haben und daher auch Heilige genannt werden können. Der Allerseelentag am 2. November ist der Gedenktag für alle Verstorbenen. Viele Menschen besuchen an diesen beiden Tagen die Gräber, um ihrer Verstorbenen zu gedenken und für sie zu beten.

Wann findet die Gräbersegnung in meiner Pfarre statt?

Hier findest du die Zeiten der Gräbersegnungen in den Kärntner Bezirkshauptstädten am 1. November im Überblick. (Quelle: Pressestelle der Diözese Gurk)

Klagenfurt: 13 bis 18 Uhr Annabichl*: In der Zeremonienhalle am Friedhof sind Weihwasserfläschchen und Gebetsfolder für das persönliche Gebet am Grab erhältlich; Andachten um 14.30 Uhr und 18 Uhr

13 Uhr Wölfnitz-Emmersdorf

13.30 Uhr Wölfnitz-Lendorf

13.30 Uhr St. Georgen am Sandhof

13.30 Uhr Gurnitz, unterer Friedhof: Wortgottesfeier, anschließend Gräbersegnung

13.30 Uhr St. Martin

14 Uhr St. Ruprecht

14 Uhr Viktring-Stein

14 Uhr Ebenthal

14 Uhr Wölfnitz-Tultschnig

14 Uhr St. Jakob an der Straße

14.30 Uhr St. Peter

14.30 Uhr St. Martin, Luegerstraße

14.30 Uhr Wölfnitz-St. Andrä

14.30 Uhr Gurnitz, oberer Friedhof: Gräbersegnung

Villach 8.30 Uhr Heiligengeist: Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

8.45 Uhr Heiligenkreuz: Hl. Messe

9 Uhr Maria Landskron: Hl. Messe

9 Uhr St. Josef: Hl. Messe

9 Uhr Maria Gail: Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

9.30 Uhr St. Nikolai: Hl. Messe

10.15 Uhr Hlgst. Dreifaltigkeit: Hl. Messe

10.15 Uhr St. Martin: Hl. Messe

10.15 Uhr St. Leonhard: Hl. Messe

11 Uhr Waldfriedhof Mittewald-Faakersee: Gräbersegnung

11 Uhr St. Nikolai: Hl. Messe

13 Uhr Wollanig: Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

14 Uhr St. Martin: Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

14 Uhr St. Ruprecht: Gräbersegnung

14.30 Uhr Zentralfriedhof: Wortgottesdienst, anschließend Gräbersegnung

14.45 Uhr Waldfriedhof: Wortgottesdienst, anschließend Gräbersegnung

15.15 Uhr Zauchen: Gräbersegnung

16 Uhr St. Ulrich: Gräbersegnung

18 Uhr Maria Gail: Andacht

19 Uhr St. Nikolai: Hl. Messe

Feldkirchen: 8.45 Uhr, Radweg: Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

10 Uhr, St. Martin bei Feldkirchen: Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

10.30 Uhr, Sittich: Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

13 Uhr, Pfarrkirche Maria im Dorn: Hl. Messe, anschließend (ca. 14 Uhr) Gräbersegnung am Stadtfriedhof

14 Uhr, Hart: Gräbersegnung

14.30 Uhr, Klein St. Veit: Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

15 Uhr, St. Ulrich: Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

16 Uhr, Briefelsdorf: Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

Hermagor: 8 Uhr St. Lorenzen: Hl. Messe mit Gräbersegnung

10 Uhr Förolach: Wortgottesfeier mit Friedhofssegnung

14 Uhr Stadtfriedhof: Ökumenisches Gebet mit Gräbersegnung

St. Veit an der Glan 8.45 Uhr St. Donat: Hl. Messe, anschließend Gebet beim Kriegerdenkmal und Gräbersegnung

13 Uhr St. Veit/Glan: Hl. Messe Friedhofshalle, ca. 14.45 Uhr Gräbersegnung

Spittal/Drau 13 Uhr Baldramsdorf: Andacht und Gräbersegnung

14 Uhr Stadtfriedhof: Gräbersegnung

14 Uhr Molzbichl: Hl. Messe und Gräbersegnung

14.30 Uhr St. Peter in Holz: Hl. Messe und Gräbersegnung

Völkermarkt 8.30 Uhr St Margarethen ob Töllerberg/Šmarjeta: Hl Messe mit Gräbersegnung

10 Uhr St. Agnes/Sv. Neža: Hl. Messe mit Gräbersegnung

10 Uhr St. Stefan bei Niedertrixen: Hl. Messe mit Gräbersegnung

10 Uhr Haimburg: Hl. Messe mit Gräbersegnung

10.15 Uhr St. Peter am Wallersberg/Št. Peter na Vašinjah: Hl. Messe mit Gräbersegnung

11.15 Uhr St. Franzisci/Želinje: Hl. Messe mit Gräbersegnung

14 Uhr St. Georgen am Weinberg: Hl. Messe mit Gräbersegnung

14 Uhr St. Ruprecht bei Völkermarkt/Št. Rupert pri Velikovcu: Hl. Messe mit Gräbersegnung

15.30 Uhr Völkermarkt, Stadtfriedhof: Gräbersegnung

Wolfsberg 0.30 Uhr Preims: Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

13 Uhr St. Johann: Gräbersegnung

13 Uhr St. Margarethen: Gräbersegnung

14.30 Uhr St. Jakob – alter und neuer Friedhof: Gräbersegnung

15.30 Uhr Stadtfriedhof Wolfsberg: Gräbersegnung

Weitere Termine der liturgischen Feiern zu Allerheiligen und Allerseelen sind in den Pfarren, auf deren Websites (www.kath-kirche-kaernten.at/pfarren) und im Gottesdienst-Kalender (www.kath-kirche-kaernten.at/landkarte/godi), der von den Pfarren selbstständig befüllt wird, erhältlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2023 um 08:56 Uhr aktualisiert