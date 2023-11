Abo: Diese User müssen für Facebook und Instagram bezahlen

Veröffentlicht am 1. November 2023, 12:30 / ©pixabay

„Um den sich weiterentwickelnden europäischen Vorschriften gerecht zu werden, führen wir eine neue Abonnementoption in der EU, im EWR und in der Schweiz ein“, heißt es seitens Meta in einer Ankündigung. Dieses Abo kann man abschließen, um Facebook und Instagram ohne Werbung anzusehen.

Monatliche Kosten

Der Preis für das monatliche Abo unterscheidet sich, ob du es im Browser oder am Handy abschließt. Mindestens 9,99 kostet es für den Internetbrowser, 12,99 Euro zahlst du, wenn du es über dein Mobiltelefon (IOS oder Android) erwirbst. Bis zum 1. März 2024 deckt das Erstabonnement alle deine verknüpften Konten ab. Danach werden für jedes zusätzliche Konto bei Browserkauf sechs Euro und acht Euro bei Android und iOS fällig.

Begründung:

Die Anforderungen des europäischen Rechts zum Datenschutz und zu gezielter Onlinewerbung hat Meta als Begründung für das neue Abonnement angegeben. Unter anderem fällt hier das Gesetz über digitale Märkte hinein. So soll durch die Europäische Union gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Online-Akteure entstehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2023 um 12:40 Uhr aktualisiert