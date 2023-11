Verkehrschaos erwartet: Fußballderby und Sido-Konzert in Graz

Am kommenden Donnerstag rechnet die Polizei in Graz aufgrund eines hochkarätigen Fußballspiels und eines gleichzeitig stattfindenden Konzerts des Rappers Sido erhebliche Verkehrsbehinderungen. Sowohl die Begegnung zwischen den Stadtrivalen GAK und Sturm Graz in der Merkur Arena als auch das Konzert in der Grazer Stadthalle werden voraussichtlich eine Vielzahl von Besuchern anziehen, was zu einem verstärkten Verkehrsaufkommen in der Innenstadt und rund um das Stadion führen wird.

Vorfreude und Verkehrschaos

Das Fußballfest in der Merkur Arena wird voraussichtlich ab dem Nachmittag zu erhöhtem Verkehrsaufkommen führen, da sich Fans beider Mannschaften bereits Stunden vor Spielbeginn in der Nähe des Stadions versammeln werden. Die Einsatzkräfte werden präsent sein, um die Sicherheit zu gewährleisten und mögliche Zwischenfälle zwischen den Fangruppen zu verhindern.

Infos zu den Öffis: Linie 4: Wenn die Linie 4 zwischen Jakominiplatz und Liebenau aufgrund des Fanmarsches angehalten wird, wird ein Ersatzverkehr mit Bussen vermutlich auf der Strecke Jakominiplatz – Münzgrabenstraße – Liebenau eingerichtet.

In der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr pendeln zwei Einschubstraßenbahnen zwischen Jakominiplatz und Stadion Liebenau zusätzlich zu den Straßenbahnwagen der Linie 4.

Alternativstrecke zwischen Liebenau/Murpark zum Jakominiplatz: Fahren Sie mit der Linie 64/64E in Richtung St. Leonhard/LKH und steigen beim „Schulzentrum St. Peter“ in die Linie 6 zum Jakominiplatz um.

Alternativstrecke Jakominiplatz – Stadion Liebenau während Fanmarsch oder polizeilichen Sperren für die Linie 4: Fahren Sie mit der Linie 34 ab Jakominiplatz/Opernring Richtung Thondorf und steigen bei der Haltestelle „Neusiedlergasse“ aus und gehen zum Stadion.

Nach dem Spielende gegen 22.15 Uhr werden sechs Einschubstraßenbahnen in Liebenau für die Rückfahrt bereitgehalten.

Ebenso werden drei Gelenkbusse von 18 bis 23 Uhr als zusätzliche Reserve bereitgehalten.

Sido-Konzert: Frühe empfohlene Anreise

Das Konzert in der Grazer Stadthalle wird voraussichtlich ebenfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen, wobei die Polizei empfiehlt, frühzeitig anzureisen und vorzugsweise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, um mögliche Verzögerungen zu vermeiden. Mit der erwarteten Anzahl von Konzertbesuchern und Fußballfans wird die Stadt während dieser Veranstaltungen besonders belebt sein. Die Besucher werden gebeten, sich rechtzeitig auf den Weg zu machen, um eventuelle Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

Infos zu den Öffis: Für die Anreise können die Konzertbesucher mit den Straßenbahnen der Linie 4 und den Einschubwagen zum Stadion Liebenau bis zur Haltestelle „Stadthalle“ anreisen. Ebenso mit der Linie 5 bis zur Haltestelle „Jakominigürtel/tim“ oder der Buslinie 66 bis zur Haltestelle „Fröhlichgasse/Messe“.

Nach dem Konzert stellen wir bei der Stadthalle Busse für die Rückreise bereit.

Weitere Umleitungen von Buslinien oder ein Ersatzverkehr für die Linie 4 können sich aufgrund von anlassbedingten polizeilichen Maßnahmen ergeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2023 um 13:46 Uhr aktualisiert