Produktrückruf: Allergiker sollten bei diesem Topfen aufpassen

Laut Karwendel ist auch der österreichische Markt davon betroffen. Wie das Unternehmen mitteilt, kann bedingt durch einen fehlerhaften Abfüllvorgang nicht ausgeschlossen werden, dass bei vereinzelten Quarkbechern die Sorte „Bratapfel“ ausgewiesen wird, jedoch die Sorte „Vanillekipferl“ enthalten ist.

Hühnereiweiß, Ei und Weizen

In dem Topfen sind daher die nicht deklarierten Zutaten Hühnereieiweiß und Ei sowie Weizenstärke und -mehl enthalten, was sich dem Etikett nicht entnehmen lässt. Aufgrund der möglichen allergischen Reaktion durch den Verzehr sollten Personen mit entsprechender Allergie bzw. Unverträglichkeit auf Ei und Weizen das Produkt keinesfalls konsumieren. Das von dem Rückruf betroffene Produkt kann in allen Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.