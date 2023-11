„Ciccio“: Frankowitsch eröffnet Aperitivio Bar

Im Sommer bereits gab es Neuigkeiten vom „Frankowitsch“: Das Urgestein der Grazer Brötchenkultur hat am Kaiser-Josef-Platz ein viertes Standbein eröffnet. Ende Oktober verkündete der Betrieb die nächste Eröffnung: „Wer vor kurzem bei uns zu Besuch war, hat sicher bemerkt, dass unser Delikatessengeschäft bereits mitten in Umbauarbeiten steckt. Wir freuen uns euch mitteilen zu dürfen, dass dort ab 24. November die Ciccio-Bar eröffnet. Unser Delikatessengeschäft siedelt in die Patisserie“, so die Auskunft von „Frankowitsch“. Serviert werden dort Cocktails, Wein und kleine Snacks.

©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten