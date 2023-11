„Lokale Gewitter“: Regnerisch und kalt wird der Donnerstag in Österreich

Veröffentlicht am 1. November 2023, 21:45 / ©5 Minuten

Bis zum Nachmittag soll es dann ganz im Westen und Süden zunehmend regnerisch werden, besonders in Osttirol und Kärnten sowie im Lungau wird der Regen teils kräftig ausfallen mit lokalen Gewitterzellen, die eingelagert sind. „Weiter nach Osten zu startet der Tag besonders im Donauraum, in manchen Becken sowie im Nordosten mit ein paar Nebel- und Hochnebelfeldern, die sich aber meist vormittags auflösen, sonst scheint hier noch zeitweise, teils auch länger die Sonne. Bis zum Abend sind dann auch schon örtlich Regenschauer dabei“, so die Prognose der GeoSphere Austria.

Windig und stürmisch im Bergland

Der Wind weht in vielen Regionen lebhaft bis kräftig und soll im Bergland sogar eine stürmische Dynamik entwickeln können. In der Früh wird es sehr frisch mit Temperaturen zwischen 0 und 12 Grad. Die Höchsttemperaturen erreichen 9 bis 18 Grad, in den Föhnstrichen kann es auch wärmer werden.