Starkregen erwartet: Stadt Villach sperrt Draubermen und Gailradweg

Für Villach bedeutet dies, dass Sicherheits-Vorkehrungen zu treffen sind. So werden im Laufe des heutigen Nachmittags der Gailradweg sowie die Bermen auf beiden Seiten der Drau im gesamten Stadtgebiet gesperrt, wie die Stadt mitteilt. Diese Bereiche könnten in den Nachtstunden und im Laufe des morgigen Tages vorübergehend überschwemmt werden. Die Sperren haben sich bereits in der Vergangenheit als vernünftige Sicherungsmaßnahme erwiesen. Sobald die Bermen und der Radweg wieder freigegeben werden können, wird die Stadt Villach dies kommunizieren.