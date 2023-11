Aktivisten als Tiere verkleidet: Demo gegen Pelz findet am Samstag statt

Die Pelzindustrie steht stark in der Kritik wegen der grausamen Bedingungen, unter denen Tiere gehalten und getötet werden. Mit dieser Demonstration fordern die Teilnehmer „ein Ende der grausamen Pelzfarmen, sowie des Verkaufs von Tierpelzen und appellieren an die Öffentlichkeit, sich über die Folgen ihres Konsumverhaltens bewusst zu werden“. Der VGT will mit dieser Aktion ein Zeichen für die Tiere zu setzen. Transparente und Schilder sind willkommen, um die Botschaften zu verstärken, heißt es. „Diese Demonstration ist eine Gelegenheit, die Öffentlichkeit für die dringende Notwendigkeit eines bewussten Kaufkonsums zu sensibilisieren und den Druck auf die Pelzindustrie zu erhöhen“, so betont der VGT.

Die wichtigsten Infos Wann findet die Veranstaltung statt? Am Samstag, den 4. November 2023 zwischen 14.30 und 16.30 Uhr. Wo findet sie statt? Treffpunkt: Hauptplatz bei der Ecke zur Sporgasse, Graz. Die Demonstration verläuft durch die Innenstadt von Graz (Fußgänger:innenzonen). Was ist genau geplant? Der Demozug wird von Aktivisten angeführt, die sich als Tiere verkleiden, um die Aufmerksamkeit auf das Leiden der Tiere in der Pelzindustrie zu lenken. Begleitet werden sie von lautstark demonstrierenden Tierschützern, die sich für einen ethischen Umgang mit Tieren einsetzen.