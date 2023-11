Mountain Resort Feuerberg als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet

Veröffentlicht am 3. November 2023, 18:37 / ©Mountain Resort Feuerberg, Michael Stabentheiner

Insgesamt sind 3.112 Betriebe aus Österreich, Deutschland und der Schweiz im Arbeitgeber-Check von Falstaff registriert. Die Besten der Besten wurden nun in sechs unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Abstimmen konnten aktive und ehemalige Mitarbeiter der Betriebe. Punkte wurden für Arbeitsatmosphäre, Kollegenzusammenhalt, Work-Life-Balance, Vorgesetztenverhalten, Gleichberechtigung, Kommunikation, Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, Gehalt, Sozialleistungen und Karrieremöglichkeiten vergeben. Zusätzlich hat eine Expertenjury unter dem Vorsitz von Christian Schweinzer, Kurator des Hotelfachschulvereins, über die Preisträger entschieden.

Freude ist groß

In der Kategorie „Familienunternehmen“ wurde auch das Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen Alpe ausgezeichnet. „Es macht uns große Freude, einen lebenswerten Arbeitsplatz zu gestalten, den Mitarbeitern bewusst zu machen, welch wichtiger Bestandteil sie in unserem Betrieb sind. Unser Ziel ist, dass alle, die hier arbeiten, die Zeit als bereichernd und fördernd für ihr Leben empfinden“, betont Feuerberg-Inhaber Erwin Berger. „Die Atmosphäre im Team ist die tragende Säule des Feuerbergs. Deshalb tun wir alles, um sie zu hüten und üben uns täglich in einem wertschätzenden Umgang. Auch wenn wir wissen, dass wir dabei nie auslernen“, erklärt auch Andreas Feichter, der bereits seit 15 Jahren als Direktor das Mountain Resort prägt. Über 160 Mitarbeiter sind momentan Teil der Feuerberg-Familie.

©Mountain Resort Feuerberg, Michael Stabentheiner Gastgeber Erwin und Isabella Berger

