Weihnachten im Schuhkarton: So bereitest du armen Kindern eine Freude

Zusammensitzen mit den Liebsten, strahlende Kinderaugen beim Entpacken der Geschenke und eine verzaubernde Atmosphäre auf den Straßen: Weihnachten ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Für viele ist es das Schenken, das sie mit Freude erfüllt. Wie wäre es denn damit, heuer einem bedürftigen Kind mit einem Geschenk ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern?

Bedürftige Kinder beschenken mit „Weihnachten im Schuhkarton“

Das geht im Zuge der weltweiten Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ganz einfach. Der Name verrät’s: Kindern wird weltweit ein Schuhkarton geschenkt, natürlich mit Inhalt. Ihr könnt ganz einfach einen handelsüblichen Schuhkarton verwenden und den weihnachtlich dekorieren – das geht mit Geschenkpapier ganz leicht. Dazu kauft ihr einige Geschenke für Mädchen oder Jungen im Alter von 2 bis 14 Jahren. Eine persönliche Grußkarte gibt dem Geschenk eine besondere Note.

Abgabeort in eurer Nähe finden

Das Päckchen mit einem Gummiband verschließen und ab geht es damit zu einem der Abgabeorte von „Weihnachten im Schuhkarton“. Ihr wisst nicht, wo die nächste Abgabestelle in eurer Nähe ist? Online könnt ihr euch auf der Karte einen Überblick von den Abgabestellen verschaffen – dazu einfach eure Postleitzahl im Suchfeld eingeben. Die Abgabewoche startet am 6. November und läuft bis zum 13. November.

Kinder in über 100 Ländern

„Vom 6. bis 13. November können die Geschenkpakete dann zu einer der über 4.200 Abgabestellen im deutschsprachigen Raum gebracht werden“, kündigt Ursula Simon, Leiterin von „Weihnachten im Schuhkarton“ bei der Hilfsorganisation Samaritan’s Purse an. Die Geschenke werden von Kirchengemeinden in über 100 Ländern und Regionen an bedürftige Kinder weitergegeben.

Spenden erbeten

Für die Koordination der Aktion werden darüber hinaus Geldspenden dringend benötigt. „Letztes Jahr investierten wir pro beschenktem Kind 11,49 Euro“, rechnet Simon vor. Angesichts der Inflation ist mit steigenden Kosten zu rechnen. Der Spendenbetrag kann bei der Abgabe des Schuhkartons bar abgegeben oder online überwiesen werden.

Warnung vor Nachahmern

Damit die Päckchen auch ihr Ziel erreichen, empfiehlt Samaritan’s Purse dringend, die Geschenkpakete nur zu offiziell registrierten Abgabestellen zu bringen, die auf der Webseite der Aktion zu finden sind. „Immer wieder gibt es lokale Nachmacher, die den Namen fälschlicherweise unerlaubt für eigene Sammelaktionen nutzen“, sagt Simon. Diese verfügen in der Regel weder über eine Qualitätskontrolle, was den Päckcheninhalt angeht, noch über ein nachvollziehbares Berichtswesen, was die Verwendung der Spenden angeht.