„Abenteuer Erde“: Lichterpark erstrahlt wieder in Frohnleiten

Veröffentlicht am 4. November 2023, 09:20 / ©LUMAGICA

Der magische Lichterpark LUMAGICA lädt wieder zu einem bezaubernden Erlebnis ein, nämlich vom 17. November bis 7. Januar im Steiermärkischen Golfclub Murhof in Frohnleiten. Auf einem 1,5 km langen Rundweg durch malerische Landschaften begegnen dir leuchtende Objekte und Installationen. Der idyllische Pfad führt durch Wiesen, Felder, kleine Wälder und an zwei Seen vorbei, zu einer verzauberten Kapelle.

Zauberhafte Lichterwelt erwartet Besucher im Steiermärkischen Golfclub Murhof

Unterwegs trifft du auf leuchtende Waldbewohner, majestätische übergroße Figuren und eine bezaubernde natürliche Kulisse. Verschiedene abstrakte Elemente und interaktive Lichtinszenierungen laden zum Verweilen und Mitmachen ein, während Laser- und Videoprojektionen die Besucher für etwa anderthalb Stunden in eine magische Welt entführen. Insgesamt warten mehr als 300 Lichtobjekte darauf, entdeckt zu werden, die von einer stimmungsvollen Musikkulisse begleitet werden.

Öffnungszeiten und Einlass 17. November 2023 bis 7. Januar 2024 Am 24. Dezember 2023 ist Lumagica Frohnleiten geschlossen Der Einlass ist immer zu Beginn des Timeslots (+30 min Verspätung) Wo kann ich Tickets kaufen? Die Tickets können online unter www.lumagica.at/frohnleiten gekauft werden. Abendkassa:

• solange es online Kontingente gibt

• 2,5 € Aufpreis pro Ticket

• Ab 16.30 bis 19.30 Uhr geöffnet Mitglieder der Steiermärkischen Sparkasse erhalten Tickets auch über www.sparkasse.at./ticketing (20 % Ermäßigung für Sparkassenkunden – limitiertes Kartenkontingent) Benötigen Kinder Tickets? Kinder von 0 bis 6 Jahren benötigen kein Ticket und haben freien Zutritt. Wann ist der letzte Eintritt? Der Letzte Eintritt ist um 20.30 Uhr Wie lang ist der Rundweg? Der Rundweg (nicht geführt) ist ein Einbahnsystem und ist ca. 1,5 km lang. Je nach Verweildauer und Pausen dauert dieser etwa 45min bis 1,5h. Du kannst natürlich jederzeit Pausen einlegen und die faszinierenden Lichtinstallationen ausgiebig bewundern und gerne auch viele Fotos aufnehmen. Entlang des Weges gibt es ausgeschilderte Toiletten und an den Wochenenden auch ein gastronomisches Angebot. Dürfen Hunde mitgenommen werden? Ja, Hunde dürfen angeleint mitgenommen werden. Hunde benötigen kein Ticket. Barrierefreiheit Der Park ist mit Rollstuhl und Kinderwagen befahrbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2023 um 09:22 Uhr aktualisiert