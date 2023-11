Taxi-Fahrer kracht in BMW von Ex-Kanzler Kurz

So hatte sich Ex-Kanzler Sebastian Kurz seinen Freitagabend wohl nicht vorgestellt, als er in der Wiener Innenstadt feiern gehen wollte: Ein Taxi-Fahrer rammte beim Einparken in der Dorotheergasse den schwarzen BMW X5 des ehemaligen Politikers. Viele aufgeregte Augenzeugen beobachten den Vorfall. Wenig später rückte auch die Polizei an, begutachtete den Schaden und erstellte einen Unfallbericht. Fazit: Das Fahrzeug war trotz „minimalem“ Blechschaden fahrtüchtig und niemand wurde verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2023 um 17:55 Uhr aktualisiert