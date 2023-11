Raiffeisenbank Eberndorf spendet 30.000 Euro an örtliche Feuerwehren

Die Überschwemmungen im August 2023 haben das Jauntal verwüstet und viele Menschen waren auf schnelle Hilfe angewiesen. Auch die Hauptanstalt der Raiffeisenbank Eberndorf wurde überraschend von den Wassermassen heimgesucht. Die Feuerwehren haben während dieser Zeit Tag und Nacht im Einsatz gestanden, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und das Eigentum vieler Personen zu schützen.

Jeder Feuerwehr 2.000 Euro überreicht

Als Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung hat die Raiffeisenbank Eberndorf allen 15 Feuerwehren vom Abschnitt Jauntal eine Spende in Höhe von je 2.000 Euro überreicht. „Wir möchten mit den insgesamt 30.000 Euro alle Feuerwehren – von der kleinsten bis zur größten – gleichermaßen unterstützen“, so Geschäftsleiter Karl Schnögl. „Wir haben uns bewusst für eine Geldspende entschieden, damit jede Feuerwehr genau das anschaffen kann, was gerade benötigt wird.“ Die feierliche Spendenübergabe fand am 31. Oktober 2023 im Zuge des Festes „Weltspartag mit WIR-Gefühl“ in Eberndorf statt.

Über 600 Besucher

Das komplette Gelände der Raiffeisenbank Eberndorf verwandelte sich in ein Festareal mit Kulinarik, Getränken, Spiel und Spaß für jedes Alter. Attraktionen wie Kinderschminken, Zuckerwatte, Mitmachzirkus, Kasperltheater, Airhockey, Balanka, Flipper, Dart und eine Fotobox sorgten für beste Unterhaltung. Über 600 Leute folgten der Einladung und konnten einen spannenden „Weltspartag mit WIR-Gefühl“ genießen