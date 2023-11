Wetterlage beruhigt sich: Sperren bleiben vorerst trotzdem aufrecht 

Veröffentlicht am 5. November 2023, 13:09 / ©KK

Am Freitag wurden, aufgrund der prognostizierten Regenfälle, der Gailradweg sowie die Bermen auf beiden Seiten der Drau im gesamten Stadtgebiet gesperrt. In den Bereichen kam es zu Überschwemmungen, 5 Minuten berichtete. Nun scheint sich die Lage wieder zu entspannen, die Niederschläge in der Nacht auf Sonntag waren weniger stark als erwartet. Jetzt steht eine Wetterbesserung bevor.

Sperren bleiben aufrecht

Trotzdem bittet die Stadt weiterhin um Vorsicht in den betroffenen Bereichen. „Die Draubermen und der Gailradweg bleiben nach wie vor gesperrt“, heißt es. Das Wasser habe viel Sand und Material mitgebracht, welches die Teams von Stadtgrün und Wirtschaftshof wieder entfernen müssen. Der Seebach und die Gail führen nach wie vor viel Wasser, auch hier ist höchste Vorsicht geboten.