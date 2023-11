Feldkirchen ist Kärntens nächste Faschings-Hauptstadt

Erstmals in der 48-jährigen Geschichte des Feldkirchner Faschingsklubs regiert in Feldkirchen in dieser Saison ein Prinzenpaar. „Zu dieser Premiere kommt es, weil Feldkirchen in der Saison 2023/2024 zur Faschings-Landeshauptstadt ausgerufen wird“, verrät Peter Kowal, Präsident des Feldkirchner Faschingsklubs. Das bedeutet auch, dass das Feldkirchner Prinzenpaar mit Amtsantritt sogleich zum Landesprinzenpaar aufsteigt.

©Feldkirchner Faschingsklub Nicht nur auf das Kinder-Prinzenpaar werden am 11. November die Kameras gerichtet sein, sondern auch auf das allererste Erwachsenen-Prinzenpaar.

Präsentation Faschings-Landeshauptstadt

Am 10. November 2023 pilgert die Feldkirchner Abordnung nach Klagenfurt. Im Anschluss an die Eröffnung der Brauchtumsmesse um 10.30 Uhr wird die neue Faschings-Landeshauptstadt 2023/2024 präsentiert. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) übergibt Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) und Faschingspräsidenten Peter Kowal in der Folge den Landesschlüssel und inthronisiert gemeinsam mit Bruno Arendt, dem Landespräsidenten des Bundes Österreichischer Faschingsgilden (BÖF), das aus Feldkirchen stammende Landesprinzenpaar. „Damit ist das große Geheimnis um unser erstes – und in der Geschichte einziges – Prinzenpaar endgültig gelüftet“, schmunzelt Kowal.

Landesfaschingswecken in Feldkirchen

Als Gastgeber der Faschings-Landeshauptstadt zelebriert der Feldkirchner Faschingsklub einen Tag später, am 11. November 2023, um 11.11 Uhr, das Landesfaschingswecken am Wochenmarkt auf dem Hauptplatz in Feldkirchen. Nach der Präsentation des Erwachsenen-Prinzenpaars erfolgt die bereits traditionelle Vorstellung des Kinder-Prinzenpaars. Musikalisch umrahmen „Die Wuzler“ das Faschingswecken. Wer am Vormittag nicht beim „Beginn“ der Faschingszeit dabei sein kann, hat am Abend die Möglichkeit, mit den Faschingsnarren zu feiern: Der Feldkirchner Faschingsklub veranstaltet ab 18 Uhr erstmals die Narrenwecker-Party im Stadtsaal.

Feldkirchner Faschingssitzungen

Mit dem Faschingswecken beginnt auch offiziell der Kartenverkauf für die fünf Faschingssitzungen. Karten-Reservierungen werden ab sofort entgegengenommen. Die Faschingssitzungen sind der alljährliche Höhepunkt der Faschingssaison. Die zwölf Programmpunkte haben, so viel sei bereits verraten, viele Überraschungen und auch einige neue Bühnenakteure zu bieten.