Zugmaschine brannte lichterloh

Treffen am Ossiacher See

Zwei Nachbarn bemerkten am Sonntagvormittag eine Rauchentwicklung bei einem Anwesen in der Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See und hielten Nachschau am Grundstück. Dabei entdeckten sie eine brennende Zugmaschine.

Feuerwehr rückte aus

Erfolglos versuchten sie den Brand mit drei Handfeuerlöschern zu bekämpfen. Zugleich rückten die Freiwilligen Feuerwehren Treffen und Winklern-Einöde zum Einsatz aus. Den Florianis gelang es schließlich, den Brand zu löschen. „Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen“, heißt es seitens der Polizei.