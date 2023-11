Stromverteiler brannte: Feuerwehr rückte aus

Veröffentlicht am 5. November 2023, 21:31 / ©FF Wölfnitz/Klagenfurt

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Sonntagnachmittag ein elektrischer Verteiler in Emmersdorf in Brand. Sofort rückte die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz aus. Mit Pulverlöschern und unter Atemschutz konnte die Florianis das Feuer erfolgreich löschen.