Sozialarbeiterin schockiert mit antisemitischem Kommentar

In den digitalen Medien hat ein Fall von Antisemitismus für Entrüstung gesorgt. Unter einem Facebook-Beitrag, der auf antisemitische Vorfälle aufmerksam machte und einen Judenstern zeigte, hinterließ eine Sozialmitarbeiterin aus Graz einen fragwürdigen Kommentar. Die Äußerung der Frau: „G’hört eh drauf g’sch…’n und gebr..zt“. Der Ersteller des Postings, die Jüdische Gemeinde Graz, verurteilt die Äußerungen deutlich: „Antisemitismus ist wieder ganz offen salonfähig, und die ** vermögen der Mitarbeiterin der … auch keine feinere Wortwahl zu verleihen“.

Firma nimmt Stellung zu kontroversen Äußerungen

Die Firma, bei der die Mitarbeiterin beschäftigt ist, äußert sich klar: „Wir distanzieren uns in aller nur denkbaren Weise von dem Kommentar. Wir möchten jedoch festhalten, dass besagte Mitarbeiterin, die im Office tätig ist, diesen Kommentar privat gesetzt hat. Wir bedauern, dass wir als Unternehmen in dieses Posting miteinbezogen wurden. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr und werden mit unserer Mitarbeiterin in einem konstruktiven Dialog weitere Schritte setzen. Als Organisation stehen wir für Inklusion, Diversität und Frieden und distanzieren uns nachdrücklich von dieser Aussage. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass diese Werte in der Gesellschaft in vollem Umfang gelebt werden können.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2023 um 15:07 Uhr aktualisiert