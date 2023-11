KÃ¼nstliche Intelligenz in KÃ¤rntner Pflegeheimen angekommen

„Denn in der morgigen Regierungssitzung werden wir die Etablierung einer Sprachdokumentationsapp in unseren Pflegeheimen beschließen. Diese auf künstlicher Intelligenz basierende Sprachdokumentation bringt Zeitersparnis und damit eine spürbare Entlastung für das Pflegepersonal“, so Gesundheitsreferentin Prettner.

„Sprechen einfach mit dem Smartphone“

„Voize“ ist eine App, mit der Pflegekräfte ihre Dokumentation einfach am Smartphone einsprechen können – das spart jede Menge Zeit, die nun für die Bewohnenden bleibt. Eine künstliche Intelligenz versteht, was Pflegekräfte dokumentieren wollen, und überträgt das per Schnittstelle in das bestehende Dokumentationssystem.

Im Pflegeheim Haus Harbach der Diakonie Kärnten wird das System schon seit Februar erprobt. „Wir sind begeistert. Das lästige Dokumentieren fällt weg. Wir sprechen einfach in das Smartphone und die KI erstellt automatisch die richtig strukturierten Einträge in unserem bestehenden Dokumentationssystem“, erklärte Pflegefachkraft Monika Herrnegger. Bei der Dokumentation geht es unter anderem um Blutdruck und Blutzuckererfassung, Medikamentenvergabe, Mobilisierung und Lagerungsmaßnahmen, Wundversorgung, Trinkmengen und Art der zu sich genommenen Flüssigkeiten, allgemeines Befinden, Freizeitaktivitäten oder Arztbesuche.

Land übernimmt 62 Prozent der Kosten

Wie Landesrätin Prettner sagte, arbeite man im Land Kärnten gemeinsam mit den Pflegeheimen bereits seit einem Jahr intensiv an einem Digitalisierungsprozess: „Der Pflegebereich kämpft europaweit mit einem Personalmangel. Es müssen auf mehreren Ebenen Lösungen gefunden werden, um den Engpass zu kompensieren. Ein gewisses Potenzial sehen wir auch durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Wie können wir die Digitalisierung sinnvoll in der Pflege nützen? Dazu erproben wir unterschiedliche Systeme, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich eine Entlastung bringen. Von diesem sprachgesteuerten Dokumentationssystem waren alle begeistert: Einerseits wird Zeit eingespart, andererseits steigt die Qualität der Dokumentation“, so Prettner. „Zur flächendeckenden Umsetzung wird das Land rund 62 Prozent der Kosten übernehmen. Für das Jahr 2024 sind das 600.000 Euro.“

Kärnten ist Vorreiter

„Voize“-Entwickler Marcel Schmidberger zeigte sich angetan: „Kärnten ist damit Vorreiter: In Deutschland und Österreich wird das Dokumentationssystem zwar schon von einzelnen Pflegeheimbetreibern verwendet oder als Projekt betrieben. Hier in Kärnten wird das nun aber flächendeckend gefördert.“