Notschlaf-Hotline: In Villach muss niemand auf der Straße übernachten

Wenn die Nächte jetzt wieder dunkler und frostiger werden, rückt ein Thema wieder in den Fokus: die Notschlaf-Hotline. „Wir haben im November vor fünf Jahren mit dem neuen Konzept der Hotline begonnen. Diese wichtige Einrichtung unterstützt Menschen in akuten Notlagen auf einer breiten Basis“, erklärt Villachs Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Die Notschlaf-Hotline ist so konzipiert, dass die Menschen nicht nur ein Dach über den Kopf bekommen, sie schaffen auch einen Zugang zu weiteren Hilfsmaßnahmen.

„Werden nicht sich selbst überlassen“

Auf Wunsch bekommen die Menschen Beratung und Hilfe in allen Belangen. „Unsere Teams, bestehend aus professionellen Sozialarbeitern, bieten Unterstützung in allen Lebenslagen an. Die Betroffenen bekommen mehr als nur ein Dach über dem Kopf und werden nicht sich selbst überlassen. Sie dürfen auf diese Hilfe zugreifen“, erklärt Sandriesser. Die Notschlaf-Hotline der Stadt ist daher auch das ganze Jahr über aktiv, sie wird von Villach aus organisiert.