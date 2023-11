Marokko-Tour: Kärntner Biker stellen sich neuer Herausforderung

Für Stefan Masopust, Betreiber des „Motodrom Harley Davidson“ in Klagenfurt, ist es nicht das erste Mal in Marokko. „Ich nahm dort vor 25 Jahren an der Atlas Savanna Rallye teil“, erinnert sich Masopust im Gespräch mit 5 Minuten zurück. Für ihn und vier seiner Freunde steht ein Abenteuer in Afrika bevor.

Tour in den Startlöchern

Die fünf Kärntner, sie kommen aus den Bezirken Klagenfurt und Velden, werden am 10. November in Malaga in Spanien starten. „Die Motorräder werden separat nach Spanien gebracht und wir fliegen hin“, so der „Motodrom“-Betreiber. Nächste Station ist dann Afrika. Auf den Bikes werden sie schließlich in Marokko herum touren. Die geplante Route läuft über 4.000 Kilometer. In all der Zeit wird Masopust die Truppe führen.

©Screenshot, zVg Motodrom

Über Schotter und Stein

Aber ganz so einfach, wie man es sich vorstellen mag, wird es nicht: „Marokko ist ein Land mit sehr viel Schotter-Anteil. Wir befahren allein auf unsere Route insgesamt 1.000 Kilometer Schotter. Das wird eine Herausforderung.“ Das Wetter im afrikanischen Staat dürfte auch mitspielen. Zwischen 20 und 30 Grad hat es dort nämlich. Es könnte lediglich hin und wieder regnen. „Das hoffen wir natürlich nicht. Aber für einen erfahrenen Fahrer ist Regen natürlich kein Problem“, lacht Masopust. Die passende Regenschutz-Bekleidung ist bei den Bikern sicherheitshalber also auch im Gepäck.

©Motodrom | Mit diesen Bikes wird die Gruppe unterwegs sein. ©Motodrom ©Motodrom | Auch Stefan’s Bike ist schon startklar. ©Motodrom ©Motodrom ©Motodrom

Neues Harley-Modell auf dem Prüfstand

Was steckt denn nun hinter dieser „Pan America Marokko Tour“? Tatsächlich ist es eine Art Test eines neuen Harley-Davidson-Modells. „Wir sind ja auf den neuen ‚Harley-Davidson Pan America 1250 Specials‘ unterwegs. Bei unserer Tour testen wir das neue Modell und schauen, wie sich das Fahrzeug so bewährt“, erklärt der Routen-Führer. Am Prüfstand auf der Schotter-Strecke in Marokko kann das Bike also zeigen, was es so drauf hat. Zurück nach Kärnten geht es für die Fünf dann voraussichtlich am 24. November.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2023 um 15:46 Uhr aktualisiert