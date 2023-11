Stadtspaziergang soll an Novemberpogrome erinnern

In Zusammenarbeit mit Horst Ragusch wird die SJG Kärnten am Mittwoch, dem 8. November, wieder einen Stadtspaziergang machen, um die drastischen Auswirkungen dieser Nacht lebhaft vor Augen zu führen. Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Platzgasse 3 in Klagenfurt (Denkmal jüdisches Bethaus). Anmeldung hier.

Mahnwache

Im Anschluss an den Stadtspaziergang (18 Uhr) findet die alljährliche „Mahnwache wider das Vergessen“ mit Landeshauptmann Peter Kaiser, LAbg. Luca Burgstaller und Vizebürgermeister Philipp Liesnig am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz vor dem Wörtherseemandl statt.