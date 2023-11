Arche Noah: Vorstand bei Generalversammlung gewählt

Veröffentlicht am 8. November 2023, 15:40 / ©Arche Noah

92 Personen gaben bei der heutigen Generalversammlung ihre Stimme ab. Der Vorstand steht nun. Die Mitglieder sind Obmann Karl Heinz Forstner, Obmann-Stellvertreter Hans Vollmeyer, Kassier Katharina Gründl und Kassier-Stellvertreter Lydia Schäfer-Roth. „Taten sagen mehr als Worte“ – und gemäß diesem Motto möchte sich der gewählte Vorstand weiterhin stark für Tiere machen. „Unser größter Dank gilt unseren Mitarbeitern, die uns in dieser so langen, schweren Zeit unterstützt haben und für unsere Schützlinge da waren. Das ist echter Tierschutz, der Sinn macht“, so Obmann Charly Forstner.

Keine Gegenkandidaten

Seit einiger Zeit stand die Arche Noah – Aktive Tierschutz Austria ohne Vorstand da. Laut Gesetz braucht es bei Vereinen allerdings zwei Personen im Vorstand und zwei Rechnungsprüfer. Rechtlich gesehen war der Verein ohne Vorstand daher handlungsunfähig. Dem konnte schließlich nur mit einer Neuwahl beziehungsweise einer Wiedereinsetzung entgegengewirkt werden. Gesagt, getan. Potenzielle Gegenkandidaten habe es laut Arche Noah keine gegeben.