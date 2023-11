Winter 2024: National Special Olympics ziehen es in die Steiermark

Das Motto der Nationalen Winterspiele 2024 lautet „Gemeinsam grenzenlos“. Es soll versinnbildlichen, dass Österreich, aber insbesondere die Steiermark, in der Vergangenheit bereits mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, wie vermeintliche Barrieren und Grenzen überwunden werden können.

Über 1.000 Sportler

Nationale Spiele werden immer abwechselnd im Zweijahres-Rhythmus ausgetragen (Winter/Sommer). Bei den Winterspielen 2024 werden rund 1.100 Sportler, 600 Volunteers und 400 Trainer aus ganz Österreich erwartet. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch einige internationale Delegationen aus dem benachbarten Ausland.

Zehn Sportarten an vier Tagen

An vier Bewerbstagen kommen insgesamt zehn Wintersportarten zur Austragung: Ski Alpin, Ski Nordisch, Schneeschuhlauf, Stocksport, Floorball, Tanzsport, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Klettern und MATP (Motor Activity Training Program – Sportprogramm für Menschen mit hohem bzw. höchstem Förderbedarf).

Hier werden die Bewerbe ausgetragen

In Graz wird der Raiffeisen Sportpark als Zentrum der Spiele fungieren. Neben der Eröffnungs- und Schlussfeier werden auch drei Indoor-Bewerbe in der Multifunktions-Sportstätte über die Bühne gehen. Nur einen Katzensprung entfernt, im Merkur Eisstadion (Halle B), werden die Eiskunst- und Eisschnellläufer ihr Können unter Beweis stellen. Für die Austragung der Stocksport-Bewerbe zeichnet bei den Winterspielen 2024 erstmals die Gemeinde Seiersberg-Pirka mit dem ortsansässigen Stocksport- Traditionsverein ESV Alte Maut verantwortlich. Parallel dazu geht es vor beeindruckender Dachstein-Kulisse auf Schneeterrain um sportliche Glanzleistungen. In Schladming-Rohrmoos werden die Ski-Alpin-Bewerbe stattfinden, in Ramsau am Dachstein die Titelkämpfe im Lang- und Schneeschuhlauf.