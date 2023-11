Patientin im Rausch vergewaltigt: Mann zu fünf Jahren Haft verurteilt

Ein schrecklicher Vorfall erschütterte im Mai 2023 das LKH Graz. Eine Patientin ist damals in ihrem Zimmer festgehalten und vergewaltigt worden. Als die Frau die Möglichkeit hatte, drückte sie die Rufglocke. Zwei Pflegerinnen und ein Pfleger eilten herbei und konnten ihren Augen nicht glauben, als sie einen Mann, einen 46-jährigen, alkoholkranken Steirer, über der Frau beugen sahen.

Vor Laufhaus aufgeschnappt

Der 46-jährige Steirer befand sich damals stationär im LKH II, Standort Süd in Graz. Nach elf Tagen konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Seine erste Anlaufstelle: Die Flasche Alkohol. Noch am selben Abend wurde er von der Polizei vor einem Laufhaus liegend aufgeschnappt und wieder ins Krankenhaus eingeliefert. Das war schließlich jene Nacht, in der er sich an der Frau beging. Vor Gericht beteuerte der Alkoholkranke allerdings, sich an nichts erinnern zu können.

Fünf Jahre unbedingte Haft

Wegen dieser schrecklichen Tat wurde dem 46-Jährigen am heutigen Mittwoch, dem 8. November, schließlich der Prozess gemacht. Wie der ORF berichtet, habe eine Pflegerin ausgesagt, den Angeklagten bereits in der Vergangenheit immer wieder aus Zimmern von Frauen geholt zu haben. Zurechnungsfähig sei er trotz seiner Alkoholerkrankung alle mal gewesen, das bestätigte auch ein Gutachten. Der 46-Jährige wurde wegen des Verbrechens der Vergewaltigung zu fünf Jahren unbedingter Haft verurteilt.