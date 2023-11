Altstoffsammelzentrum stellt sich vor: So geht Entsorgung richtig

Veröffentlicht am 9. November 2023, 06:51 / ©Mediacreativ

„Was unser modernes Villacher Altstoffsammelzentrum in der Drauwinkelstraße so alles kann, bringt dessen Team vom kommenden Donnerstag bis Samstag wieder vor dem Atrio den Villachern näher“, lädt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) ein, vorbeizuschauen. Vorgestellt wurde das ASZ und dessen Serviceleistungen bereits in einigen Stadtteilen und auch Schulen. Nun werden die Informationen zwischen dem 9. und 11. November vor dem Atrio geboten. Im Mittelpunkt steht ein ReUse-Projekt.

ReUse im Fokus

„Unser ReUse-Projekt wird zwar sehr gut angenommen, aber mehr in Richtung Nachnutzung und Nachhaltigkeit geht immer. Das funktioniert aber nur, wenn möglichst viele Menschen mitmachen und die Angebote nutzen“, so Katholnig. ReUse-Boxen und Beutel können im auffälligen gelben ASZ-Container abgegeben und abgeholt werden. Nicht mehr benötigte, aber funktionsfähige Gegenstände wie etwa Bücher, Geschirr, Spiele, und Elektroaltgeräte kann man direkt im Container abliefern. Neben dem ReUse Schwerpunkt beantworte das ASZ-Team aber auch allgemeine Fragen zur Abfallwirtschaft. Intervalländerungen oder Ergänzungen für den Abfallbehälter könne man dort ebenfalls beauftragen. Ölmax-Behälter können abgegeben und mitgenommen werden.