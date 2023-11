Vorfreude auf Grazer-Derby in der Österreichischen Eishockeyliga steigt!

Mario Petrovitz und Co wollen endlich in Liebenau voll punkten

Mario Petrovitz und Co wollen endlich in Liebenau voll punkten

In der letzten Saison war der Traditionsverein aus Eggenberg zweimal erfolgreich und musste eine Niederlage einstecken. Der Saisonstart des ATSE war bisher ein Auf und Ab. Die starken Leistungen bei den beiden Auswärtssiegen konnten in den bisherigen zwei Heimspielen nie abgerufen werden. Diesmal will man aber unbedingt den Schwung aus dem 6:1 Erfolg in Zeltweg mitnehmen und zuhause voll punkten. Die Dukes sind bisher punktelos, besitzen aber mit Sicherheit eine starke und giftige Mannschaft und zusätzlich gilt das Derby Gesetz.

©ATSE Florian Zeugswetter

Interessant wird auch sein, wer am Samstag das Tor der ATSE hüten wird. In den bisherigen vier Spielen gab Coach Rupert Strohmeier seinen drei Torhütern (Fally, Kyllönen und Zeugswetter) volle Spielzeiten. Hier konnten alle drei Goalies mit starken Leistungen Eigenwerbung betreiben. Der ATSE hofft auf regen Publikumszuspruch zumal die ICEHL dieses Wochenende pausiert.