Autoren gewähren spannende Einblicke ins Leben von Kärntner Sportlegende

Horst Skoff wurde am 22. August 1968 in Klagenfurt geboren und hat in seiner Karriere vier ATP-Turniere im Einzel gewonnen. Unvergessen ist das Davis-Cup-Viertelfinalspiel im Wiener Ferry-Dusika-Stadion, bei dem er Mats Wilander nach 6 Stunden und 4 Minuten bezwang. Es ging als längstes Match des Davis-Cups nach Einführung des Tie-Breaks in die Geschichte ein. 1988 gewann er als erster Österreicher das ATP-Turnier in der Wiener Stadthalle. Seine beste Position in der ATP-Weltrangliste erreichte er im Jahr 1990 mit Platz 18. Skoff beendete seine Karriere 1999. Ab 2007 war Skoff Spitzensport-Referent im Kärntner Tennis-Landesverband und Eigentümer der Horst-Skoff-Akademie in Klagenfurt-Welzenegg. Er verstarb am 7. Juni 2008 im Krankenhaus St. Georg in Hamburg.