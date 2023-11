TikTok steirischer Ordensfrauen ging viral: Begeistern sogar Heidi Klum

Veröffentlicht am 10. November 2023, 09:28 / ©Screenshot pov.jesus

„Dancing sisters“ – so lautet der Titel eines TikTok-Videos, welches für Millionen Klicks auf Instagram sorgt. Der TikTok- und Instagram-Kanal der Katholischen Kirche Steiermark „pov.jesus“ ist seit März diesen Jahres online und vermittelt Glaubensinhalte mit Erklärvideos, Straßenumfragen und auch Tanzvideos. Vor allem Letztere sind bereits weit über die Grenzen Österreichs bekannt. „Kürzlich knackte ein Video der tanzenden Ordensfrauen die Millionenmarke. In der Folge wurde sogar ein internationaler Promi aufmerksam: Model Heidi Klum teilte das Video auf ihrem Account“, so freut sich die Katholische Kirche Steiermark über die enorme Reichweite.