Draubermen und Gailradweg werden heute wieder ganz geöffnet

In den vergangenen Tagen mussten Sperren verhängt werden, die auf die schweren Regenfälle in der vorigen Woche zurückzuführen waren. Die Wege sind zeitweise bis zu einem Meter unter Wasser gestanden, wodurch Unmengen von Schlamm liegengeblieben sind – wir haben berichtet. Mitarbeiter des Villacher Wirtschaftshofes haben tagelang an der Reinigung der Wege gearbeitet.

Schweres Gerät kam zum Einsatz

Die extrem aufgeweichten Böschungen und Grünflächen entlang der Wege erwiesen sich dabei als besondere Herausforderung für die benötigten Bagger und Radlader. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ): „Ich danke den Arbeitern des Wirtschaftshofes herzlich für ihren fordernden Einsatz. Gerade in schwierigen Phasen zeigt sich immer wieder das enorme Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Villach.“