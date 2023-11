Bald: Weihnachtsbeleuchtung bringt die Grazer Innenstadt zum Strahlen

Veröffentlicht am 10. November 2023, 12:52 / ©5 Minuten

Die Weihnachtszeit lässt nicht mehr lange auf sich warten. Bereits am nächsten Donnerstag, den 16. November erfolgt der Startschuss für die Grazer Weihnachtsbeleuchtung. Um 16.45 Uhr wird diese feierlich in der Herrengasse präsentiert. Danach wird die Innenstadt allabendlich hell erstrahlen. Zahlreiche Plätze und Straßenzüge laden mit unterschiedlichen Motiven zum Schauen und Bestaunen ein. Ein ganz besonderes Highlight ist die neue Beleuchtung in der Herrengasse.

Weihnachtsmärkte folgen

Am Samstag, den 18. November folgen dann die Adventmärkte und öffnen ihre Pforten, um die Grazer mit Punsch, Glühwein und Zimtgeruch anzulocken. Bis 24. Dezember werden sie die Innenstadt beleben. Dieses Jahr wird es zum gewohnten Angebot zusätzliche Standel in der Schmiedgasse geben – wir berichteten.