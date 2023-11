Wetter-Achterbahn: Zwischen Regenschauern und Sonnenschein

Das aktuelle Wetter in Österreich zeigt sich zu Beginn mit dichten Wolken und vereinzelten Regenschauern, hauptsächlich an der Alpennordseite und im westlichen Donauraum. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 Metern Seehöhe. Ab Mittag klart es im Westen und Süden auf, südlich des Alpenhauptkamms bleibt es überwiegend trocken. Der Wind ist meist mäßig, im Osten zeitweise lebhaft aus West. Frühtemperaturen liegen zwischen minus 2 und plus 5 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 5 bis 11 Grad, so die Meteorologen der Geosphere Austria.