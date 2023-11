„Bablers Schicksalstag“: Bundesparteitag der SPÖ in Graz

Am Samstag stehen neben der Rede von SPÖ-Chef Andreas Babler die Wahl der SPÖ-Bundesparteigremien sowie die Vorstellung und Diskussion der Anträge auf dem Programm. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der EU-Wahl 2024 und dem Beschluss der EU-Wahlliste der SPÖ. Bereits am Freitag, den 10. November, fand die SPÖ-Bundesfrauenkonferenz statt.

Das Wichtigste zum Samstagsprogramm

Der 46. Ordentliche Bundesparteitag beginnt am Samstag um 10 Uhr (Einlass ab 8.30 Uhr). Nach der Eröffnung durch die SPÖ-Bundesgeschäftsführer*innen Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim sowie den Grußworten des Landesparteivorsitzenden der SPÖ Steiermark, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang steht um ca. 11.30 Uhr die Rede von SPÖ-Bundesparteivorsitzendem Andreas Babler auf dem Programm. Am Nachmittag findet die Wahl der SPÖ-Gremien, u.a. des Bundesparteipräsidiums und Bundesparteivorstands, statt. Weiters werden die Anträge und Resolutionen – darunter die zwölf Leitanträge sowie das neue Organisationsstatut mit der Direktwahl des Parteivorsitzes – diskutiert und abgestimmt. Der Ordentliche Bundesparteitag pausiert ab ca. 18 Uhr. Am Samstagabend findet ein EU-Empfang mit Andreas Babler, Andreas Schieder und Evelyn Regner in der Messe Graz statt.

Am Sonntag wird die EU-Wahlliste beschlossen

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Vorbereitung auf die wichtige EU-Wahl 2024. Beginn ist um 10 Uhr (Einlass ab 8.30 Uhr). Nach den Reden von SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament Andreas Schieder und der Vizepräsidentin des EU-Parlaments Evelyn Regner beschließt die SPÖ die EU-Wahlliste. Der Abschluss des Parteitags wird mit dem „Lied der Arbeit“ und „Die Internationale“ begangen. Voraussichtliches Ende des 46. Ordentlichen Bundesparteitags ist am Sonntag um ca. 14 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2023 um 09:05 Uhr aktualisiert