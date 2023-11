Lei Lei: Das ist das Prinzenpaar des Villacher Faschings 2024

Am heutigen Samstag, dem 11. November 2023, wird wieder offiziell die Faschingszeit eingeläutet. Vorm Congress Center in Villach versammelten sich bereits zahlreiche Narren, um das gebührend zu feiern. Pünktlich um 11.11 Uhr wurde auch das Prinzenpaar 2024 bekannt gegeben.

Das Prinzenpaar 2024 heißt…

Jetzt steht fest, wer in der kommenden Faschingssaison regiert: Anna Mitteregger (25) alias Prinzessin Anna II und Hannes Pernstich (46) alias Prinz Fidelius LXIX sind das neue Prinzenpaar der Villacher Faschingsgilde. Marie Schwab (11) und Laurenz-Frederik Zavodnik (12) bilden das Kinderprinzenpaar für die Villacher Faschingssaison 2024.

©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten

Prinzessin ist Baumeisterin

Anna Mitteregger studiert Bauingenieurwesen an der FH Kärnten in Spittal, büffelt derzeit im dritten Semester des Master-Studienganges. Will man die Villacherin mit all ihren Titeln ansprechen, muss man sich schon konzentrieren, denn: Anna ist nicht nur Prinzessin und Inhaberin eines Bachelor-Titels. Seit heuer ist sie zudem staatlich geprüfte Baumeisterin! Neben der FH arbeitet die leidenschaftliche Skifahrerin im Familienbetrieb „Wohnbau Wiedergut“. Das Unternehmen tritt als Bauträger auf, verwaltet Immobilien und übernimmt Baumeistertätigkeiten.

©Villacher Faschingsgilde | Anna Mitteregger (25) und Hannes Pernstich (46) sind das neue Prinzenpaar der Villacher Faschingsgilde ©Villacher Faschingsgilde | Marie Schwab (11) und Laurenz-Frederik Zavodnik (12) bilden das Kinderprinzenpaar für die Villacher Faschingssaison 2024.

Prinz ist Lei-Lei-Insider

Mit Hannes Pernstich wurde ein wahrer Lei-Lei-Insider zum Prinzen ernannt. Der zweifache Familienpapa ist seit vielen Jahren Teil der Villacher Faschingsgilde und als Bühnenbau Minister Mitglied des Gilden-Ministerrates! Pernstich ist seit 17 Jahren Unternehmer und als Tischler in allen Bereichen tätig. Zusammen mit dem KooperationsPartner „Gruber Sauna“ verwirklicht er private und gewerbliche Wellnessoasen im In- und Ausland. Dem nicht genug fungiert das Multitalent als gewerblicher Masseur und APM Therapeut.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2023 um 12:01 Uhr aktualisiert