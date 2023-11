Finanzministerium: Neue Spitze der Budgetsektion präsentiert

Maria Ulmer folgt per 1. Dezember 2023 auf Dietmar Schuster, der in den Vorstand der Bundespensionskasse wechselte. „Die Budgetsektion hat extrem fordernde Zeiten mit beeindruckendem Einsatz bewältigt. Mit notwendigen Zukunftsinvestitionen in den Wirtschaftsstandort, in unser Humankapital durch gezielte Stärkung der Bereiche Wissenschaft und Bildung, in Familienleistungen, in unser Klima sowie in die Sicherheit konnte eine sehr gute Grundlage für Österreichs Entwicklung geschaffen werden. Jetzt geht es darum, die Sektion entlang den Anforderungen der Zukunft gezielt weiterzuentwickeln. Maria Ulmer steht für bürgernahe Innovation und zukunftsorientierte Kooperation“, erklärt Finanzminister Magnus Brunner zur Bestellung.

Was sind ihre neuen Aufgaben?

„Auch mein Dank gilt Maria Ulmer als digitale Innovatorin. Sie hat als Leiterin unserer Digitalisierungssektion große Kompetenz bei der Realisierung komplexer Digitalisierungsprojekte für mehr Bürgernähe unter Beweis gestellt und mit innovativen und kooperativen Finanzmanagement-Lösungen überzeugt“, verweist Staatssekretär Florian Tursky beispielhaft auf den erfolgreichen Digitalisierungsfonds für die Bundesverwaltung. Ulmer erklärt zu ihrer neuen Aufgabe: „Die budgetären Rahmenbedingungen sind fordernd. Umso wichtiger ist es, unter der Prämisse der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit eine nachhaltige budgetäre Entwicklung zu sichern. Die Budgetsektion soll auf Basis politischer Vorgaben Reformmotor für die Entwicklung unseres Landes sein. Ich freue mich, diese neue Aufgabe mit fachlich erstklassigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem hochmotivierten Team in Angriff zu nehmen.“

Ihr bisheriger Werdegang

Die Juristin ist seit 21 Jahren im Bundesdienst in leitenden Funktionen tätig und verfügt über internationale Erfahrung. Zuletzt war sie sie Leiterin der BMF-Sektion Digitalisierung und E-Government, Chief Digital Officer des Bundes und Vorsitzende der CDO Task Force. Davor war sie stellvertretende Generalsekretärin im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und hat dort unter anderem im Corona Krisenstab gearbeitet und war stellvertretende Leiterin der Präsidialsektion. Zuletzt wurde die Budgetsektion interimistisch von Kristina Fuchs geleitet, mit Dezember übernimmt sie die Leitung des Budgetdienstes im Parlament. Finanzminister Magnus Brunner wünscht ihr für die neue Aufgabe viel Erfolg und bedankt sich besonders für den Einsatz rund um die Erstellung des Budgets 2024. „Kristina Fuchs und ihr Team, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sektionen und zum Beispiel der Druckerei haben großartige Arbeit geleistet. Dafür ein herzliches Dankeschön!