Die Trauer ist groß: Bäckermeister Hubert Auer verstorben

Die Bäckerei „Hubert Auer“ ist jedem Grazer ein Begriff – lange Zeit leitete der gleichnamige Grazer dieses Unternehmen, welches er eigens gründete. Seit 2005 werden die Betriebe, von denen es in Graz etwa 30 Stück gibt, von Peter Skribarcyk geführt.

Begräbnis am 16. November

Nun gibt die Familie bekannt: Das Urgestein der Backkunst ist am 7. November 2023 im Alter von 84 Jahren gestorben. „Nach einem erfüllten, arbeitsreichen Leben ist er von uns gegangen“, heißt es in der Parte. Das Begräbnis findet am Donnerstag, dem 16. November 2023 um 10 Uhr am St. Peter Stadtfriedhof in Graz statt.