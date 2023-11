Faschingsbeginn: Narren stürmten das Grazer Rathaus

Veröffentlicht am 12. November 2023, 08:29 / ©Stadt Graz/Fischer

Allen voran Scherzherzog Walter Kriwetz, Ehrenpräsidentin Klothhilde Rengen und das neue Faschingspaar mit einem dreifachen „Graz Ahoi“. Die fröhliche Gilde wurde als „1. Grazer Faschings Club“ bereits 1971 gegründet. Bürgermeiterin Elke Kahr freute sich über den Besuch: „Ich bedanke mich bei den Hütern der Grazer Faschingstradition, dass sie das Brauchtum hochhalten. Leider hat die Rathauswache dem Ansturm nicht standgehalten, die Narren haben die Macht übernommen und ich musste den Rathausschlüssel abgeben. Am Faschingdienstag werde ich ihn aber wieder in Händen halten. Hoffentlich vergessen sie in der Zwischenzeit nicht, unsere Pflanzen zu gießen.“

Sturm auf das Rathaus hat Tradition

Gemäß Protokoll trug der Scherzhog zunächst einen launigen Reim vor und schloss mit den Worten: „Den Rauthausschlüssel wirst du nicht bekommen, denn wir haben ihn dir auch nicht abgenommen. Doch in diesem Jahr soll es wieder einen Sturm aufs Rathaus geben, das wollen wir alle wieder erleben“. Traditionell wird am 11. November das Rathaus vom närrischen Volk gestürmt und die Bürgermeisterin aus ihrem „Regierungssitz“ geholt. Dabei wird der Schlüssel zum Rathaus in die Hände der Närrinnen und Narren gelegt, auf dass die Faschingsregierung bis zum Februar 2024 die Geschicke der Stadt lenke.