Obervellach wurde nachhaltiger: 26 fossile Anlagen ausgetauscht

Am Foto: Franz Oberrainer, Arnold Klammer und Energielandesrat Sebastian Schuschnig (von links).

Veröffentlicht am 12. November 2023, 11:49 / ©Büro LR Schuschnig/Habich

In der Gemeinde Obervellach setzen immer mehr Bürger auf nachhaltige Heizungsanlagen anstatt auf alte und ineffiziente Ölkesselheizungen. Insgesamt 26 fossile Anlagen sind in letzter Zeit im rahmen der Initiative „Ölkesselfreie Gemeinden und Städte“ auf erneuerbare Systeme umgetauscht worden. „Es freut mich, dass auch in Obervellach diese Aktion gut angenommen wurde und damit rund 65.000 Liter Heizöl pro Jahr eingespart werden“, betont Energielandesrat Sebastian Schuschnig, der Bürgermeister Arnold Klammer die Förderzusage überreicht hat. Rund 35.700 Euro konnten der Gemeinde zugesichert werden.

Rund fünf Millionen Euro Fördermittel geflossen

Die Zahlen des Ölkessel-Programms sprechen für sich: „Rund fünf Millionen Euro an Fördermitteln sind an die 100 teilnehmenden Kärntner Gemeinden geflossen“, so Schuschnig. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energie seien auch Maßnahmen für mehr Energieeffizienz bei Gebäuden wesentlich, damit die Energiewende gelingen könne. Bei der Energiepolitik soll jedenfalls eine Kehrtwende eingeläutet werden. „Wir werden mehr zulassen und weniger verhindern und setzen dabei auf Wahlfreiheit und Technologieoffenheit“, erklärt Schuschnig abschließend.