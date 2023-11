Unternehmer Hans Zmölnig mit Gemeindewappen geehrt

Veröffentlicht am 12. November 2023, 15:38 / ©eggspress

„Mit Freude dürfen wir bekannt geben, dass die Stadt Spittal den ehemaligen Unternehmer Hans Zmölnig mit der Verleihung des Rechts zur Führung des Gemeindewappens ehrt. Diese Auszeichnung wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen und würdigt seine erbrachten Leistungen auf wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Gebiet“, betont Bürgermeister Gerhard Köfer.

Seit über 350 Jahren Teil der Gemeindegeschichte

Der heute 75-jährige Zmölnig führte den Familienbetrieb, der sich auf Textilreinigung spezialisiert hat, in sechster Generation. Über 350 Jahre war das Unternehmen fester Bestandteil der Gemeindegeschichte. Ursprünglich als Färberei gegründet, war der Betrieb zuletzt als „Textilreinigung Zmölnig“ in der Liesersteggasse bekannt.

Gemeindewappen ehrt Familienbetrieb

Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen in den letzten Jahrzehnten hatte der Gewerbebetrieb dank des Engagements von Hans Zmölnig Bestand. Im Jahr 2011 trat er in den wohlverdienten Ruhestand ein und aufgrund des Fehlens eines Nachfolgers wurde der Familienbetrieb nicht weitergeführt. Seine Verdienste wurden nun mit der Verleihung des Gemeindewappens gewürdigt. Bürgermeister Gerhard Köfer durfte das Wappen an Hans Zmölnig im Beisein seiner Familie feierlich überreichen.