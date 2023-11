Landeswappen für Sport-Schützenverein Feldkirchen

Verleihung Landeswappen Sport-Schützenverein Feldkirchen. Am Bild: Christoph Schasché, Christoph Gräfling, Friedrich Sporis, Raphael Rauter, LH Peter Kaiser, Herwig Ršttl, Herwig Engl, Bgm. Martin Treffner, Isabella Breiml

Veröffentlicht am 12. November 2023, 16:12 / © LPD Kärnten/Bauer

Landeshauptmann Peter Kaiser ging in seiner Ansprache auf die gesellschaftspolitische Funktion der heimischen Sportvereine ein. „Der Sportgedanke steht beim Sportschützenverein Feldkirchen im Mittelpunkt. Der Verein verbindet die Generationen und blickt auf eine 225-jährige Geschichte zurück“, betonte Kaiser und dankte insbesondere den vielen Frauen und Männern, die im Hintergrund ehrenamtlich tätig sind. „Kärntenweit sind 30.000 ehrenamtliche Funktionärinnen und Funktionäre in rund 1600 Sportvereinen tätig. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Sportlandes Kärnten“, erinnerte Kaiser. Welchen historischen Stellenwert die Sportvereine haben, hat der Sportschützenverein Feldkirchen erst unlängst beweisen: Dem Kärnten Museum wurden zwanzig Schützenscheiben übergeben, die als historische Dokumente eingestuft wurden und in die Sammlung übernommen werden.

„Der Schießsport verbindet die Generationen“

Obmann Raphael Rauter – er hatte 2016 bei den Weltmeisterschaften in der Disziplin „Laufende Scheibe Luftgewehr“ den 2. Platz erobert – ging auf die Historie des Sportschützenverein Feldkirchen ein und verwies auf die zahlreichen nationalen und internationalen Erfolge der Schützinnen und Schützen. „Der Schießsport verbindet die Generationen und ist ein Sport für die ganze Familie“, betonte Rauter. Als Gratulanten stellten sich unter anderem der Feldkirchner Bürgermeister Martin Treffner und ASVÖ-Präsident Christoph Schasche ein. Treffner erwähnte, dass es dem Verein gelungen sei, die Jugend für den Schießsport zu begeistern und lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Verein. Schasche sagte: „Die Schützen- und Turnvereine haben eine langjährige Tradition und sind auch ein Kulturgut“.

Sportschützenverein Feldkirchen

Der Sportschützenverein Feldkirchen verfügt über sechs Luftgewehr- und Luftpistolen-Stände. Landesweit ist er der einzige Verein, in dem das Schießen auf die „Laufende Scheibe“ ausgeübt wird. In dem Verein sind 11 Nachwuchsschützinnen und Nachwuchsschützen aktiv, sie machen rund 26 Prozent der Gesamtmitgliederzahl aus.