EU-Wahlen: Bundesrätin Claudia Arpa für den 6. Platz bestätigt

Veröffentlicht am 12. November 2023, 17:04 / ©SPÖ Kärnten

Die derzeit amtierende Bundesratspräsidentin Claudia Arpa wurde heute auf dem 46. Bundesparteitag für den 6. Platz der kommenden EU-Wahlen bestätigt. „Ich freue mich unglaublich über das Vertrauen und bedanke mich für den breiten Zuspruch der Delegierten, die mir mit 98,43% eine unglaubliche Zustimmung erteilt haben.“, zeigt sich Arpa erfreut.

„Vielen Dank für euer Vertrauen“

Die Lavanttalerin wird für das Bundesland Kärnten auf europäischer Ebene antreten und mit dem Team, das von Spitzenkandidat Andreas Schieder und der amtierenden EUVizepräsidentin Evelyn Regner angeführt wird, den Wahlkampf bestreiten. „Die Europäische Union, das ist gelebte Einheit in Vielfalt! Dafür wollen wir bei der kommenden EU-Wahl am 9.Juni 2024 antreten. Ich freue mich, mit diesem großartigen Team anzutreten! Vielen Dank für euer Vertrauen!“, so Arpa.