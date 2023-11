Theaterstück als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Zwischen dem 25. November – dem internationalen Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden – und dem internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember treten Menschen auf der ganzen Welt dafür ein, unterdrückten Frauen eine Stimme zu geben. Diesen 16 Tagen gegen Gewalt verschafft die UN-Kampagne „Orange the World“ eindringlich Gehör. Soroptimist International, weltweit die größte Serviceclub Organisation berufstätiger Frauen, unterstützt diese Kampagne, indem die Clubs Veranstaltungen und Kundgebungen organisieren.

Erlös kommt Frauenhäusern zugute

Alle Kärntner „Soroptimistinnen“ – acht Clubs mit insgesamt 280 Mitgliedern – setzen heuer erstmals gemeinsam ein Zeichen: Sie laden am 25. November zu einer berührenden Veranstaltung in die Universität Klagenfurt. Unter dem Titel „Wanted“ bringen die Schauspielerinnen Nena Eigner und Elsa Schwaiger eine Kurzversion des Theaterstücks „Der Siegelring. Wofür es sich zu kämpfen lohnt!“ von Autorin Isma Forghani auf die Bühne. Regie führt Nicole Fendesack. Das Stück gibt Einblicke in das bewegte Leben der persischen Dichterin Tahéreh (1817-1852). Die junge Frau war die Erste, die das Symbol der Jahrhunderte lang dauernden Unterdrückung, den Schleier, öffentlich ablegte und damit das Grundprinzip der Gleichwertigkeit der Geschlechter zum Leben erweckte. Nicht nur wegen dieses mutigen und symbolischen Auftretens wurde sie unter Hausarrest gestellt und später hingerichtet, sondern vielmehr für ihr heldenhaftes Leben und ihrer Überzeugung. Ihr Schicksal steht sinnbildlich für das vieler Frauen und hat angesichts der weltweiten Entwicklungen, mit Blick auf den jüngst verschärften Kopftuchzwang im Iran, nichts an Aktualität verloren. Der Veranstaltungserlös kommt den vier Frauenhäusern in Kärnten zugute. Die Clubs danken der Universität Klagenfurt, die den Hörsaal A für diesen karitativen Abend kostenlos zur Verfügung stellt.