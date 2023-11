Neubesetzung: Neue Chefs fÃ¼r Weizer Polizei und Gefahrgutabteilung

Veröffentlicht am 13. November 2023, 10:56 / ©LPD Stmk/Hellinger

Die Polizeiinspektion Weiz und der Fachbereich „Gefahrgut“ der Landesverkehrsabteilung stehen unter neuer Leitung. Chefinspektor Günter Kreimer übernimmt das Amt des Inspektionskommandanten in Weiz, während Chefinspektor Robert Zach, MBA, seit November 2023 den Fachbereich „Gefahrgut“ leitet.

Neues Kapitel für Polizeiinspektion Weiz

Der November 2023 markiert den Beginn eines neuen Kapitels für Chefinspektor Günter Kreimer, der nun als Inspektionskommandant die Polizeiinspektion Weiz führt. Mit seiner langjährigen Erfahrung, die er seit seinem Eintritt in den Exekutivdienst im Jahr 1991 gesammelt hat, und seiner Ausbildung zum dienstführenden Beamten im Jahr 2000 bringt er umfassende Kenntnisse und Einsatzbereitschaft mit. Kreimer war während seiner gesamten Dienstzeit im Bezirk Weiz tätig und hatte verschiedene Positionen, darunter in den Dienststellen St. Ruprecht an der Raab, Weiz und Birkfeld, inne.

Gefahrgutexperte an der Spitze

Der Fachbereich „Gefahrgut“ in der Landesverkehrsabteilung spielt eine entscheidende Rolle in Bezug auf Verkehrssicherheit und Umweltschutz. Chefinspektor Robert Zach, MBA, übernahm im November 2023 die Leitung dieses Bereichs. Seit 2016 ist er als Gefahrstoffkundiges Organ (GKO) in der Steiermark tätig und fungiert seit 2011 als Hauptsachbearbeiter für Schwerverkehr und Gefahrgut im Stadtgebiet Graz. Seine fundierte Ausbildung, die er 2001 mit der Polizeigrundausbildung und 2011 mit der Ausbildung zum dienstführenden Beamten abschloss, macht ihn zu einer kompetenten Führungsperson im Bereich Gefahrgutkontrolle und -management.