Radio Uno: Kochbuchpräsentation vom Präsidenten Klub der Kärntner Köche

Günter Walder, ein begeisterter Koch aus Fresach und Präsident des „Klub der Kärntner Köche“, wird in einer Live-Sendung sein Buch „Kochkultur: Einfach gut kochen“ vorstellen. In seinem Buch präsentiert er Gerichte, die schnell zubereitet werden können. Er legt großen Wert auf Qualität und Weiterentwicklung der regionalen Küche sowie auf die Esskultur.

Geschichte des Chefs

Ein wichtiger Teil seiner Lebens- und Kochphilosophie ist es, über den Tellerrand hinauszuschauen, neue Ideen zu integrieren und Bewährtes neu zu interpretieren. Dank seiner langjährigen Tätigkeit als Küchenchef und Lehrer an der Fachhochschule Oberwollanig sowie am Warmbad Villach konnte Günter Walder viele Teams und Lehrlinge dazu inspirieren, sich für das Kochen zu begeistern. Ob es um originelle Kasnudel Gerichte geht oder um den perfekten Sonntagsbraten – wir alle möchten gerne fein aber einfach kochen. Mit seinem Know-how und seinen Inspirationen zeigt uns Günter Walder genau, wie das gelingt.

Heute um 17 Uhr

Die offizielle Vorstellung seines Buches findet am Donnerstag, dem 16. November 2023 von 10 bis 14 Uhr in Klagenfurt statt. Genauer gesagt in der WI’MO (Wirtschaft und Mode) in der Fromillerstraße 15. Bereits am Montag, dem 13. November wird Günter Walder bei Radio Uno Kärnten zwischen 17 Uhr bis 19 Uhr mit Moderator Georg Unterkofler über sein Buch sowie seine Rezepte plaudern. Zur Live Sendung: https://www.radiouno-kaernten.at