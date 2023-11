Achtung Baustelle! Hier brauchst du mit dem Auto etwas länger

Veröffentlicht am 13. November 2023, 15:44 / ©5 Minuten

Verschiedene Straßenarbeiten und Grabungen im Rahmen von Infrastrukturprojekten sind unumgänglich und erfordern temporäre Einschränkungen.

Sperrung wegen Instandhaltungsarbeiten

Von heute bis zum 15. Dezember wird die Purtschellerstraße an einzelnen Tagen aufgrund von Instandhaltungsarbeiten gesperrt sein. Eine lokale Umleitung wird eingerichtet, um den Verkehrsfluss bestmöglich aufrechtzuerhalten.

Verkehrsbehinderungen durch Leitschienenaustausch

In der Kärntner Straße werden Leitschienen ausgetauscht, was heute und am 14. November zu temporären Verkehrsbehinderungen führen kann. Verkehrsteilnehmer sollten mit erhöhter Vorsicht durch diesen Bereich fahren.

Grabungsarbeiten in mehreren Stadtteilen

Im Zuge des flächendeckenden Glasfaserausbaus finden Grabungsarbeiten in verschiedenen Stadtteilen statt. Bis zum 20. Dezember müssen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer in den folgenden Bereichen mit Behinderungen rechnen: