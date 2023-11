Weltpremiere in Österreich: Neuer Nightjet tourt bald durch Europa

Ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 wird der neue Zug erstmalig auf den Linien Wien – Hamburg und Innsbruck – Hamburg im Einsatz sein. Im kommenden Jahr wird die innerösterreichische Linie Wien – Bregenz auf die neue Nightjet-Generation umgestellt.

Schnell, modern und klimafreundlich

„Bahn fahren heißt Klima schützen. Das gilt ganz besonders für den Nachtzug. Am Abend in den Zug einsteigen und am nächsten Morgen erholt in einer anderen europäischen Hauptstadt aufwachen. Mit dem neuen Nightjet wird Reisen nun noch bequemer. Ich freue mich schon sehr auf die erste Fahrt“, sagt sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. „Mit dem Nightjet der neuen Generation setzen wir den Ausbau unseres Nachtzuggeschäfts konsequent fort und bieten mit den hochmodernen Zügen deutlich mehr Komfort und Privatsphäre. Bereits ab Dezember wird der neue Nightjet von Wien und Innsbruck nach Hamburg eingesetzt. Im Laufe des ersten Halbjahres 2024 fahren dann die neuen Züge auch auf der beliebten Verbindung von Wien nach Bregenz“, betont ÖBB CEO Andreas Matthä.

Die Komfortkategorien im Nightjet der neuen Generation: Schlafwagen comfort plus Großzügiges Abteil mit eigenem privaten Sanitärbereich (WC & abgetrennte Dusche) 2 fix montierte Betten übereinander (als Abteil für 1 oder 2 Personen buchbar) Gemütliche Sitzgelegenheit bietet Platz für z.B. entspanntes Arbeiten, Lesen oder Essen während der Reise

Schlafwagen comfort Alle Abteile mit eigenem privaten Sanitärbereich (WC & Duschmöglichkeit) Zwei fix montierte Betten übereinander (als Abteil für eine oder zwei Personen buchbar) Gemütliche Sitzgelegenheit bietet Platz für entspanntes Arbeiten, Lesen oder Essen während der Reise

Mini Cabin Neue innovative Schlafkapseln im Liegewagen für Alleinreisende Angrenzende Schließfächer für Schuhe und Handgepäck Verschiebbarer Klapptisch fürs Frühstück mit integriertem Spiegel Leselampe, Ablagemöglichkeiten, Magazinfach & Kleiderhaken

Liegewagen comfort Moderne optimierte 4er-Abteile für Familien & Gruppenreisende Fix montierte Betten ohne Klappmechanismus erhöhen den Schlafkomfort Mehr Platz & Privatsphäre

Abteil barrierefrei comfort Modernes barrierefreies Abteil für bis zu zwei Rollstuhlfahrer und zwei Begleitpersonen Modernes barrierefreies WC nebenan Wagen mit Niederflureinstieg

Sitzwagen comfort Schalendoppelsitze mit klappbarer Armlehne & durchgängiger Kopfstütze für mehr Privatsphäre Ablagemöglichkeiten, Leselampen und induktives Laden bei den Sitzen Gepäcksicherung mit NFC-Funktion bei den Gepäckracks



Komfortabel durch die Nacht reisen

Die Preise des Nightjets der neuen Generation orientieren sich auch an den bereits bekannten Komfortkategorien. Wer besonders kostensparend unterwegs sein möchte, kann sich einen Platz im Sitzwagen reservieren. Im mittleren Preissegment stehen die neuen Mini Cabins für Alleinreisende und die 4er-Abteile im Liegewagen für Familien und Gruppenreisende zur Auswahl. Die modernen Nightjets sind beim Ticketkauf in den einzelnen Kategorien an der Bezeichnung „comfort“ zu erkennen. Reisende können sich auch über einige technische Neuerungen freuen, wie z.B. das kostenlose WLAN mit dem Onboard-Portal ÖBB Railnet night. Ein modernes Fahrgastinformationssystem ist in allen Wagen integriert und hält die Fahrgäste jederzeit mit aktuellen Reiseinformationen up-to-date. Neben der konventionellen Steckdose gibt es für die diversen elektronischen Geräte auch Lademöglichkeiten via USB sowie via induktiver Ladestation.