Club der 50er sammelt 2.190 Euro bei „Hope 4 Life“

Mit prominenten Mitgliedern wie Jazz Gitti, Sepp und Andy Pusnik, Oliver Haidt und vielen mehr, hatte der Club der 50er prominente Verstärkung bekommen. Der ehemalige Eishockey-Profi Roland Schurian fungiert nun als Präsident, während Schlagerstar Udo Wenders die Position des Vizepräsidenten übernommen hat.

Eindrucksvolle Show

Die Charity Gala, bereits zum zweiten Mal nach 2018 veranstaltet, bot eine eindrucksvolle Show, bei der Stars wie die Burlesque-Tänzerin Nina Rayes, der LED-Engel Marlen, Stefan Wrana und Sueli de Melo für Unterhaltung sorgten. Eine Prise Humor wurde durch die Parodie des Kaisers Roland I. und seines Begleiters Hr. Schleifstein eingebracht. Die Hauptacts Udo Wenders und Gery Howard (The Voice of Only You – Flying Pickets) setzten einen glanzvollen Schlusspunkt. Buzgi führte in gewohnt professioneller Manier durch das Programm und präsentierte auch einige Songs aus seinem Repertoire.

Großzügige Spenden

Während der Veranstaltung engagierten sich Profis wie Leo Schrottenbach und Othmar Altmann im Radfahren, und die Nachwuchsstars Fabiola Fortschegger (15) und Magnus Bergmann (17) liefen für den guten Zweck. Pro Kilometer wurden großzügige Spenden von den Firmen Körperkult, ViFit aus Villach und dem Kletter- und Schießzentrum St. Daniel im Gailtal in Höhe von 10 Euro gespendet. Die Sportler widmeten ihre Leistungen dem beim Training tragisch verunglückten Dominik Pacher, für den auch eine bewegende Schweigeminute eingelegt wurde. Der stärkste Mann Kärntens, beeindruckte das Publikum im „Herkules Hold“, indem er zwei ungebremste Autos der Fa. Novo Auto fast eine Minute lang auf einer Rampe in der Luft hielt.

140 Preise

Insgesamt wurden 140 Preise von großzügigen Sponsoren wie Autohaus Süd, Novo Auto, Direktvermarktung Ebner, Brauunion, Bärenbike, Hotel 7, Impexa Prasser, Expert Plankensteiner, Korona Casino Kranjska Gora, Körperkult, Lauf und Walkingerlebnis Dellach, Kletter und Schießzentrum St. Daniel, XXX Lutz, Skin Fit, V-Club, ViFit, Showtechnik Stöffler Villach und Showtechnik Dobesch Klagenfurt verlost und mit viel Freude von den Gewinnern entgegengenommen. Das Highlight des Abends war jedoch die bemerkenswerte Summe von 2.190 Euro an Spenden, die für wohltätige Zwecke gesammelt werden konnte.