„Totalschaden beim Hausbau“: Kärntnerin am Boden zerstört

„Totalschaden beim Hausbau“ und ein emotionales Streitgespräch erwarten Zuschauer am Dienstag, 14. November, bei der Sendung „Pfusch am Bau“. Bereits 2019 hat sich die Kärntnerin Claudia Frolik ein Grundstück gekauft, um sich darauf von ihrem ehemaligen Partner ein Holzriegelhaus errichten zu lassen. Anfangs ging der Hausbau gut voran, doch bereits im Mai 2022 geriet er ins Stocken. Und dann der Schock: Das Haus ist laut Bau-Sachverständiger Günther Nussbaum ein Totalschaden. Denn die Ausführungen sollen nicht der Kärntner Bauordnung entsprechen.

Bereits 115.000 Euro investiert

Die Stützmauer sei vollständig zu sanieren, ebenso die Gebäudehülle innen und außen sowie die Dachkonstruktion. Frolik ist nach dem niederschmetternden Urteil am Boden zerstört. Sie hat bereits 115.000 Euro in ihren Traum investiert. Zusätzlich soll festgestellt worden sein, dass ihr Ex-Partner nur eine Konzession als Tischler hat und somit gar kein Haus hätte aufstellen dürfen. Es kommt zu einem emotionalen Streitgespräch mit ihrem ehemaligen Partner und dessen Anwältin. Kann dennoch eine Einigung erzielt werden?

Schimmelbefall in Klagenfurter Wohnung wird zum Albtraum

Seit rund zwei Jahren lebt das Ehepaar Tamara und Petrina Frager bereits in ihrer Eigentumswohnung in Klagenfurt. Und fast genauso lange haben die beiden Frauen auch schon mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmelbefall in der gesamten Wohnung zu kämpfen. Mehrere Experten sind der Ansicht, dass die Feuchtigkeit von außen kommt, aber der Bauträger will davon nichts wissen. Die Nerven der zwei jungen Kärntnerinnen liegen blank. Günther Nussbaum eilt den Fragers zu Hilfe.

