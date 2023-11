Sarah Katholnig gewinnt den KÃ¤rntner Kinderbuchpreis 2023

Seit 40 Jahren holt der Kärntner Kinderbuchpreis, der jährlich abwechselnd mit dem Kärntner Jugendbuchpreis vergeben wird, hochwertige, altersgemäße Literatur für Kinder und Jugendliche vor den Vorhang. Eingereicht werden können die Manuskripte, die die Jury anonym bekommt und bewertet, seit 2021 sogar in mehreren Sprachen – neben Deutsch auch in Slowenisch, Italienisch und Englisch.

„Herr Fridolin – Wer will denn schon glücklich sein?“

Dieses Jahr überzeugte die Villacherin Sarah Katholnig mit ihrem Manuskript „Herr Fridolin – Wer will denn schon glücklich sein?“ und holte sich damit den Kärntner Kinderbuchpreis 2023! Landesjugendreferentin Sara Schaar gratulierte der Gewinnerin gestern, Montag, im Rahmen der Preisverleihung im Klagenfurterin Musilmuseum ganz herzlich. „Insgesamt gab es 48 Einreichungen, davon zehn in der Kategorie U18“, freut Schaar über das große Interesse, gerade auch bei den jüngeren Autorinnen und Autoren. „Dies zeigt, dass wir in Kärnten reich an toller Kinderliteratur sind, was wiederum eine gute Basis dafür ist, die Lust am Lesen zu wecken. Die Lesefähigkeit ist eine Schlüsselkompetenz im Leben und der Grundstein dafür wird meist bereits in frühester Kindheit gelegt.“

© Büro LR.in Schaar

Preisgeld wird gespendet

Das Preisgeld in der Höhe von 3.000 Euro spendet die glückliche Gewinnerin übrigens u. a. an die „Roten Nasen“ und das Mentoring-Projekt „Sindbad“. Das ausgezeichnete Werk wird im Drava Verlag herausgegeben und auf verschiedenen Buchmessen, wie z.B. der Frankfurter Buchmesse, präsentiert. Vergangene Woche wurde „Herr Fridolin – Wer will denn schon glücklich sein?“ bereits erfolgreich auf der Wiener Buchmesse vorgestellt.

Sonderpreis für junge Autoren

Verliehen wurde 2023 auch wieder der mit 1.000 Euro dotierte Sonderpreis für Autorinnen und Autoren unter 18 Jahren. Diesen konnte sich die 14-jährige Gloria Sophia Unterguggenberger aus dem Lesachtal mit „Das Einhorn“ holen. „Mir liegt die Nachwuchsförderung sehr am Herzen und deshalb freut es mich, dass wir auch diesen Preis wieder vergeben konnten. Es macht mich stolz, dass wir in Kärnten so kreative, junge Schreibtalente haben“, gratulierte Schaar der jungen Preisträgerin.

© Büro LR.in Schaar Der Sonderpreis U18 ging an Gloria Sophia Unterguggenberger (2. v. l.), hier mit Erika Hornbogner (Drava Verlag), Landesrätin Sara Schaar und Jury-Mitglied Iris Ludwig (von links)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2023 um 10:24 Uhr aktualisiert