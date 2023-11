Eisiger Auftakt: Grazer Winterwelt öffnet ihre Pforten!

Am 15. November

In der Grazer Winterwelt, die sich am Landessportzentrum befindet, wird die Weihnachtszeit mit einem festlichen Flair eingeläutet. Von Mittwoch, dem 15. November 2023, bis Sonntag, dem 28. Januar 2024, steht täglich von 9 bis 19 Uhr eine Vielzahl an Aktivitäten für Besucher jeden Alters bereit.

Eisvergnügen pur

Die Eisfläche bietet nicht nur die Gelegenheit zum Eislaufen, sondern auch für spannende Runden beim Eishockey oder dem traditionellen Eisstockschießen. Für alle, die ihre ersten Schritte auf dem Eis wagen wollen, werden Eislaufkurse angeboten, und wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, kann sich vor Ort passende Modelle ausleihen.

Winterzauber und Entspannung im Eis-Café

Um sich zwischendurch aufzuwärmen oder einfach eine Pause einzulegen, lädt das Eis-Café mit einer gemütlichen Atmosphäre ein. Dort werden Glühwein, Punsch, Tee sowie heiße Schokolade und kleine Snacks angeboten, um den Winterzauber bei einer wohlverdienten Verschnaufpause zu genießen.

Vorweihnachtliche Freuden in der Grazer Winterwelt

Die Grazer Winterwelt verspricht nicht nur winterliche Unterhaltung, sondern auch eine festliche Atmosphäre, die das Warten auf das Christkind verkürzt und Familien sowie Freunde in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzt.